Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Garage

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch Unbekannte in der Häselriether Straße in Hildburghausen die Tür einer Garage aufgehebelt. Aus dieser wurden zwei hochwertige Mountainbikes und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

