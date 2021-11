Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlauben

Bad Salzungen/ Geisa (ots)

Im Zeitraum vom 13.11.2021 bis zum 27.11.2021 brachen unbekannte Täter in insgesamt 3 Gärten, in der Gartenanlage "An der Ulster", in Geisa ein. Aus einer der angegriffenen Gartenhäuser wurde ein Winkelschleifer und ein Schlagbohrer entwendet. An allen drei Gartenlauben entstand durch das gewaltsame Eindringen Sachschaden.

