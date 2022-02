Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen - Überwachung des Überholverbots

Stuttgart-Süd (ots)

Beamte der Fahrradstaffel haben am Mittwoch (16.02.2022) in der Böblinger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des dortigen Überholverbots von Radfahrern gelegt. Durch die baulichen Gegebenheiten ist ein verkehrskonformes und sicheres Überholen von Radfahrern an dieser Stelle nicht möglich. Die Beamten stellten zwischen 15.20 Uhr und 16.40 Uhr insgesamt 13 Autofahrer fest, die das Überholverbot in Richtung Vaihingen nicht beachteten. Neben der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, führten sie aufklärende Gespräche mit den Betroffenen. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

