Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (15.02.2022) in einer Stadtbahn der Linie U4 ein 15 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die 15-Jährige fuhr gegen 07.00 Uhr mit der Stadtbahn von der Haltestelle Leo-Vetter-Bad in Richtung Hölderlinplatz. An der Haltestelle Ostendplatz stieg der Täter ebenfalls in die Bahn ein und stellte sich direkt neben die 15-Jährige. Während der weiteren Fahrt kam ihr der Täter immer näher und berührte sie mehrmals am Oberschenkel, bevor er die Stadtbahn an der Haltestelle Stöckach wieder verließ. Der Unbekannte soll zirka 175 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt sein, einen korpulenten Körperbau sowie kurze, braune Haaren haben. Er trug eine hellblaue Jacke sowie eine dunkle FFP2-Maske. Zudem habe er einen unbekannten, roten, viereckigen Gegenstand in der Hand gehalten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

