Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (15.02.2022) einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der von einem Firmenmitarbeiter bei einem mutmaßlichen Einbruch in ein Bürogebäude an der Mercedesstraße erwischt worden war. Der 43-jährige Mitarbeiter stellte gegen 06.50 Uhr einen ihm unbekannten Mann im Gang fest, der vor sich diverse Elektrogeräte mit Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro bereitgelegt haben soll. Als er den 33-Jährigen ansprach, soll dieser versucht haben, zu flüchten. Der 43-Jährige verhinderte dies, indem er den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

