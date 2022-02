Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (11.02.2022) und Montag (14.02.2022) in ein Fahrzeug, welches in der Rüdigerstraße geparkt war, eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des Transporters auf und stahlen aus dem Innenraum diverse Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

