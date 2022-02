Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Roller Fußgänger gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine unbekannte Person ist am Montagnachmittag (14.02.2022) mit einem Roller gegen eine Mauer gefahren, nachdem sie mutmaßlich einen unbekannten Fußgänger gefährdet haben soll. Zeugen beobachteten, wie die unbekannte Person gegen 16.10 Uhr aus dem Sackgassenbereich auf der Seite des Feuerseeplatzes 30 mit einem Roller einer Mietwagenfirma herausfuhr. Dabei soll sie in Schlangenlinien auf den gegenüberliegenden Gehweg gefahren und beinahe mit einem bislang unbekannten Fußgänger zusammengestoßen sein. Im weiteren Verlauf kollidierte die Person mit einer Gebäudemauer und soll dann mehrere Meter die Mauer streifend weitergefahren sein. Sie bog anschließend nach links in die Johannesstraße, wo sie den Roller auf Höhe der Hausnummer 4 stehen ließ. Zu der Person ist lediglich bekannt, dass sie einen schwarzen Helm sowie eine schwarze Winterjacke trug und mit dem blauen Mietwagen-Roller unterwegs war. Zeugen, insbesondere der unbekannte Fußgänger, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

