Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (12.02.2022) zwei Pedelecs aus einer Tiefgarage an der Stöckachstraße gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 21.30 Uhr und 01.00 Uhr auf unbekannte Weise in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses. Dort stahlen sie zwei Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro, die mit einem Fahrradschloss aneinandergeschlossen waren. Bei den gestohlenen Pedelecs handelt es sich jeweils um ein schwarzes Mountainbike der Marke Trek. Die EG Dynamo hat ihre Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen.

Seit Einrichtung der Ermittlungsgruppe haben die Beamten bereits 119 Zweiräder im Gesamtwert von 171.000 Euro sichergestellt und größtenteils ihren Besitzern wieder zurückgegeben. Derzeit fehlen noch zu über 30 Fahrrädern und Pedelecs die rechtmäßigen Eigentümer. Unter folgendem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-zuordnung-von-mutmasslichen-diebesgut/ veröffentlicht die EG Dynamo regelmäßig neue Lichtbilder von sichergestellten Zweirädern, die allerdings noch keinen Besitzern zugeordnet werden können.

Zeugen des Diebstahls sowie die Eigentümer der abgebildeten Zweiräder werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

