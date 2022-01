Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand

Moers (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Freitag gegen 10:55 Uhr in der Zwischendecke einer Gaststätte an der Krefelder Straße zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich vollständig ausbreiten konnte.

Drei Personen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell