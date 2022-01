Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in ein Testzentrum

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Testzentrum am Eurotec-Ring ein.

Die Täter hebelten die Tür eines Nebeneingangs auf, verschafften sich darüber Zutritt und durchwühlten alle Räume.

Neben diversen Schnelltests und einem Karton mit FFP 2-Masken stahlen sie darüber hinaus noch zwei Handys der Marke Samsung und Huawei, zwei Samsung-Tablets, die originalverpackt waren, einen intakten Laptop sowie zwei defekte Geräte, Geld und Süßigkeiten. Was die Täter noch erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell