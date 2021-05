Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Unterdielbach/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung - Betroffene und Zeugen gesucht!

Eberbach/Unterdielbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 05.05.2021, kam es gegen 14:30 Uhr auf der L524 kurz vor Unterdielbach zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 68-Jähriger Mann war von Eberbach in Fahrtrichtung Unterdielbach unterwegs, als ihn in der letzten Kurve vor Unterdielbach ein Porsche überholte, obwohl Gegenverkehr unterwegs war. Nur durch abruptes Abbremsen konnte der Porsche vor dem 68-Jährigen und einem weißen entgegenkommenden Fahrzeug rechtzeitig einscheren. Ebenso wurden weitere Verkehrsteilnehmer behindert.

Wir bitten weitere Betroffene, insbesondere den Fahrer/ die Fahrerin des weißen entgegenkommenden Autos, sowie weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

