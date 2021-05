Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international Gesuchten fest

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am Montag (03. Mai) gegen 16:00 Uhr nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Bonn einen Ungaren fest, der international wegen schwerer Körperverletzung gesucht wurde.

Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten am 03.05.2021 am Bonner Hauptbahnhof einen 42-jährigen Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatten die Einsatzkräfte einen Verurteilten vor sich, der mittels europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Im Jahr 2017 verletzte er in Ungarn eine andere Person in vorsätzlicher Tötungsabsicht so sehr, dass diese mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizeibeamten nahmen den Kontrollierten fest und überstellen ihn nun den ungarischen Behörden, wo er seine 2-jährige Haftstrafe verbüßen wird.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell