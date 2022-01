Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Hausbewohnerin verjagte Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Eine 86-jährige Frau hielt sich am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in ihrem Wohnzimmer einer Doppelhaushälfte an der Straße Am Rain auf.

Als sie einen lauten Knall hörte, ging sie dem Geräusch nach und über ihre Hauseingangstür in die Garage. Als sie von dort aus das Licht an der Terrasse einschaltete, bemerkte sie auf dem Vordach der Terrasse zwei Unbekannte.

Diese sprangen vom Vordach herunter zum Nachbargrundstück und flüchteten über dessen Garten in unbekannte Richtung.

Wenig später entdeckte die Rheinbergerin die Ursache des lauten Geräusches und rief die Polizei: Unbekannte hatten die Scheibe eines Fensters eingeschlagen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

