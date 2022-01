Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Voerde die Rahmstraße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße, wo er nach links in Fahrtrichtung Wesel abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah er einen, aus dem Tenderingsweg entgegenkommenden, 58-jährigen Fahrradfahrer aus Dinslaken. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer vom Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

