Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannte sprühen zwei Graffitis mit Schablone

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Ein Polizeibeamter stellte am Dienstag während seiner Streifenfahrt zwei Graffitis fest. Unbekannte hatten an einer Bushaltestelle kurz vor dem Eingang zum APX an der Straße Zum Rheintor ein schwarzes Graffiti mit einer Schablone aufgebracht. Ein weiteres Graffiti hatten sie ebenfalls mit einer Schablone auf eine Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals in der Fußgängerzone aufgesprüht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

