Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 83-Jährige schwer verletzt

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Eine 83-jährige Kamp-Lintforterin befuhr am Mittwoch gegen 14.05 Uhr mit ihrem Fahrrad die Schanzstraße in Fahrtrichtung B510. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 83-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn zu Fall. Dabei erlitt die Kamp-Lintforterin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell