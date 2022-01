Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Kriminalbeamtin klärte Überfall

Alpen (ots)

Am 11. Dezember gegen 01.00 Uhr überfielen drei Unbekannte einen 54 Jahre alten Mann am Bahnhof in Alpen.

Der Rheinberger war zuvor mit dem Zug unterwegs gewesen und hatte sich ein Taxi zum Bahnhof bestellt. Als er darauf wartete, bemerkte er drei Heranwachsende, die sich an den dortigen Fahrradständern aufhielten. Das Trio kam unvermittelt auf den 54-Jährigen zu und forderte Geld. Als der Rheinberger sich weigerte, schlugen die Unbekannten massiv auf ihn ein. Der Rheinberger fiel zu Boden und erlitt Platzwunden am Hinterkopf und im Gesicht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen und hatte direkt einen ersten Anhaltspunkt dank des Geschädigten. Einer der Täter wurde von seinen Begleitern "Angel" genannt. Eine Fahndung nach dem Trio verlief jedoch zunächst ergebnislos.

In der gleichen Nacht meldete sich dann wenige Stunden später ein Taxifahrer, der in der Nähe des Bahnhofs in Alpen drei junge Männer aufgenommen hatte. Er bekam durch Gespräche im Auto mit, dass sie einen der Unbekannten "Angel" nannten.

Zwei der jungen Männer ließen sich dann von dem Taxifahrer an der Saalhoffer Straße in Höhe eines Geldinstitutes absetzen, den dritten setzte er am Marktplatz in Duisburg Rheinhausen ab.

Somit stand fest, der Taxifahrer hatte die Tatverdächtigen gefahren. Der Überfall erregte landesweite Aufmerksamkeit und die Kriminalpolizei bat um zahlreiche weitere Zeugenhinweise. Die Ermittlungen liefen bereits auf Hochtouren, als die Kriminalbeamtin der Kripo in Kamp-Lintfort einen möglichen Hinweis auf die Identität des Unbekannten mit dem ungewöhnlichen Spitznamen bekam.

Zahlreiche Zeugenvernehmungen, Ermittlungen und Durchsuchungen der Kriminalhauptkommissarin, führten dann zu einem Tatverdächtigen, einem 16 Jahre alten Jugendlichen aus Duisburg, der zuvor in Alpen gewohnt hatte.

Der 16-Jährige, der tatsächlich auf den Spitznamen "Angel" hört, gestand die Tat.

Die Kriminalbeamtin konnte auch zwei weitere tatverdächtige Mittäter ausmachen. Diese bestritten jedoch, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Da sie dunkel gekleidet und maskiert waren, ist es zurzeit schwierig, ihnen eine Beteiligung anzulasten.

Den 16-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Zu den beiden möglichen weiteren Tatverdächtigen laufen derzeit noch die Ermittlungen.

Wer noch Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 934-0, in Verbindung zu setzen.

