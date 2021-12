Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnachmittag, 15:30 h und Montagmorgen, 06:30 h sind bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück in Horneburg in der Schanzenstraße gelangt und haben sich nach dem Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Erd- und Obergeschosses konnten der oder die Einbrecher dann Schmuck erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell