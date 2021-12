Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei kontrolliert über 100m Autofahrerinnen und Autofahrer - über 10mal Alkohol und Drogen am Steuer festgestellt

Stade (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Polizeibeamtinnen und -beamte in Neukloster an der Bundesstraße 73 auf dem dortigen "Pfingstmarktplatz" eine Drogen- und Alkoholkontrolle durchgeführt.

Die Kontrollkräfte aus Buxtehude und Stade wurden dabei von zwei Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg mit Drogenspürhunden unterstützt.

Zwischen 18:00 h am frühen Abend und 01:00 h in der Nacht konnten 114 Fahrzeuge angehalten und die jeweiligen Fahrerinnen und Fahrer einer Überprüfung unterzogen werden.

Bei acht von ihnen stellten die Kontrolleure Alkohol am Steuer fest, bei vieren eine Beeinflussung durch Drogen.

Die Betroffenen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren mussten sich teilweise einer Blutprobe unterziehen und gegen sie wurden entsprechende Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben den Verstößen wurden noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie fünf weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Überladungen und technische Mängel festgestellt.

Die Kontrollen der Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

