Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz

Saarburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, dem 22. auf Sonntag, den 23. Mai 2021, ist es in Saarburg, in der Hubertusstraße, in der Zeit zwischen 22:00 und 08:00 Uhr, zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw gekommen. Die beiden Pkw waren in Höhe der Anwesen Nr. 29a und 23 auf den dortigen markierten Stellplätzen am Fahrbahnrand der stark abschüssigen Straße im Abstand von ca. 100 Metern abgestellt. Bislang unbekannte Täter haben die Fahrzeuge jeweils im Bereich der hinteren amtlichen Kennzeichen mit neongelbem Sprühlack bespritzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

