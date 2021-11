Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Widerstand geleistet

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Sonntag (28.11.2021, 00.15 Uhr) einen 24-jährigen Autofahrer an der Wiedenbrücker Straße in Oelde kontrolliert.

Während der Kontrolle fielen den Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Oelder auf, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Als die Polizisten nachfragten, bestätigte der Mann in den zurückliegenden Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der 24-Jährige zunächst zu - durchgeführt hat er ihn allerdings auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die Beamten brachten den Oelder zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Hier leistete er massiven Widerstand und versuchte zu flüchten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Polizisten den Mann zu Boden zu bringen. Der 24-Jährige kooperierte anschließend.

Nach der Entnahme der Blutprobe wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

