POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw- und Radfahrer

Warendorf (ots)

Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Samstagmorgen (27.11.2021, 05.15 Uhr) in Warendorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Ein 46-jähriger Warendorfer war in seinem Auto auf der B 475 Richtung B 64 unterwegs. An der Einmündung zur B 64 hielt er verkehrsbedingt an. Als er wieder los fuhr, stieß der Autofahrer mit dem von links kommenden Radfahrer aus Warendorf zusammen. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen in ein Krankenhaus.

