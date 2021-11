Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Neubeckum. Weitere Autos angefahren

Warendorf (ots)

In Ahlen ist am Wochenende ein grauer BMW angefahren und beschädigt worden - der Fahrer flüchtete. Das Auto war am Freitag (26.11.2021) zwischen 16.39 Uhr und 18.27 Uhr an der August-Kirchner-Straße abgestellt. Der Unbekannte fuhr gegen den BMW, beschädigte ihn an der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne die Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu informieren.

In Neubeckum wurde am Freitag (26.11.2021) ein grauer Seat Leon angefahren. Das Auto war zwischen 09.30 Uhr und 16.20 Uhr in einer Parkbox an der Lupinenstraße abgestellt. Der oder die Unbekannte fuhr gegen den Seat, beschädigte ihn vorne rechts und flüchtete.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell