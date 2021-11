Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte entzünden Müllcontainer an der "Paul-Gerhard-Schule"

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter entzündeten am heutigen Sonntagabend (28.11.2021, 18.45 Uhr) drei große Müllcontainer an der alten Paul-Gerhard-Schule am Stephansweg in Ahlen. An dem Gebäude entstand leichter Sachschaden. Durch die zeitnahe Alarmierung der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell