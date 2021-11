Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Enniger: Landstraße nach Verkehrsunfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Sonntagvormittag (28.11.2021) befuhr gegen 10.50 Uhr ein junger Mann aus Enniger mit einem Leichtkraftrad die "Alte Neubeckumer Straße" in Enniger. Im Einmündungsbereich beabsichtigte der 17-jährige Fahrer nach rechts in die Landstraße (L 792) einzubiegen. Hierbei kam der junge Mann, aus bisher ungeklärter Ursache, zu Fall und verletzte sich schwer. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog den Zweiradfahrer in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in Höhe der Unfallstelle bis 14.00 Uhr gesperrt

