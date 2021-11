Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Wohnung und Einfamilienhaus, Täter in beiden Fällen überrascht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.11.2021 drang ein bislang unbekannter Täter gegen 20.45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Telgenkamp in Sassenberg ein. Der Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam, sah in der Wohnung nach und traf auf eine unbekannte männliche Person. Der Unbekannte warf einen Gegenstand nach dem Geschädigten und flüchtete unmittelbar aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Der Bewohner wurde leicht verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Gegen 21.10 Uhr drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus am Telgenkamp in Sassenberg ein. Auch hier wurde er bei der Tatausführung von einer Bewohnerin des Hauses überrascht und flüchtete mit erbeutetem Schmuck durch die Eingangstür in Richtung Greffener Straße. Die Person war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von athletischer Statur. Sie war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Wollmütze und einen Rucksack mit hellen Streifen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ob beide Einbrüche durch denselben Täter begangen wurden ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

Wer hat den Einbrecher gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E- Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

