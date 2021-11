Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. PKW prallt gegen einen Baum

Warendorf (ots)

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Delbrück fuhr am Freitag, 26.11.2021, gegen 22.45 Uhr in Wadersloh auf der Benninghauser Straße (L848) aus Richtung der Göttinger Straße in Fahrtrichtung Liesborn. Nach etwa 500 Metern auf der Benninghauser Straße kam der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 21-Jährige wurde verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Benninghauser Straße etwa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell