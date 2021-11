Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verwüstungen auf Friedhof

Warendorf (ots)

Beschädigte Grablampen und verwüstete Gräber haben Unbekannte vergangenes Wochenende auf einem Friedhof in Telgte hinterlassen.

Die Unbekannten haben sich zwischen Donnerstag (18.11.2021) und Montag (22.11.2021) auf dem Friedhof an der Straße Alter Warendorfer Weg aufgehalten. Hier haben sie an mehreren Gräbern unter anderem Sachbeschädigungen angerichtet, außerdem sollen sie am Wochenende auf dem Gelände randaliert haben.

Hinweise zu den Unbekannten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

