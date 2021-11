Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstag Nachmittag (27.11.2021), ereignete sich gegen 16.20 Uhr in Sassenberg auf dem Klingenhagen ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein PKW Fahrer leicht verletzte. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus Sassenberg mit seinem PKW den Klingenhagen. In Höhe der Unfallstelle kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit zwei PKW. Da der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, ordneten die eingesetzten Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht, an den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

