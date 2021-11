Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in einen Verbrauchermarkt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.11.2021, gegen 02.30 Uhr, drangen bislang zwei unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Oelde, In der Geist, ein. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort in unbekannte Richtung, eine polizeiliche Fahndung blieb erfolglos.

Einer der Täter wird beschrieben als etwa 175 Zentimeter groß, er war bekleidet mit einer schwarzen Cargohose mit Seitentaschen, schwarzer Jacke, schwarzer Sturmhaube und schwarzen Handschuhen.

Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

