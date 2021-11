POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Annäherung an Kind - Polizei sucht Zeugen

Am Abend des 11. November 2021 erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass es im Sonnenweg, im Bereich der dortigen Kindertagesstätte, durch einen bislang unbekannten Mann zu einer Annäherung an ein 10-jähriges Mädchen gekommen ist. Nähere Hintergründe sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei arbeitet derzeit mit Hochdruck an der weiteren Verifizierung dieses Vorfalls.

Das betroffene Mädchen konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 35-45 Jahre alt, - ca. 185 cm groß, - nordischer Typ, - blonde, kurze Haare, - rundes Gesicht, - unrasiert (Stoppeln), - sprach hochdeutsch, - schlank, - trug eine blaue Jeans und einen Pullover ohne Kapuze.

Der Mann hatte die Örtlichkeit mit einem PKW aufgesucht, welchen er auf dem Parkplatz der KiTa Sonnenland abgestellt hatte. Bei diesem PKW soll es sich um ein größeres, höheres, graues Fahrzeug handeln.

Die Polizei bittet auf diesem Wege alle Bürgerinnen und Bürger, die sich am 11. November 2021, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr in dem genannten Bereich aufgehalten haben und denen die beschriebene Person und/oder der PKW aufgefallen ist, sich umgehend bei der Polizei in Neuenkirchen-Vörden zu melden. Tel.: (05493) 913560.

