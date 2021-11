Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Diebstahl aus Stallgebäude

Zwischen Montag, den 01.November 2021, gegen 08.00 Uhr und Donnerstag, den 11.November, um 12.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenem Stallgebäude am Sperberweg eine Akku-Flex und ein Akku-Schlagschrauber entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Saterland - Einbruch in Werkstattraum

Zwischen Montag, den 01.November 2021, und Dienstag, den 02.November 2021, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Werkstattraum an der Westermoorstraße ein und entwendeten eine Motorsäge der Marke Stihl, Typ MS170. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.November 2021, zwischen 14.40 Uhr und 15.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Moorstraße, in Höhe einer dortigen Physiotherapiepraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten grauen PKW, VW Golf Plus, und setzte seine Fahrt fort. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

