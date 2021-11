Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 10. November 2021, kam es um 13.45 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Großen Straße zu einem Ladendiebstahl: Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten Bekleidung im Wert von 80 Euro und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die meldende Zeugin sowie eine weitere männliche Person konnten den Tätern während der Flucht einen Rucksack, sowie eine Basecap entreißen. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1.) - Männlich, - Ca. 190 cm groß, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Schwarze Ober- und Unterbekleidung, - Beige-schwarzes Holzfällerhemd, - Dunkelblaues Cap.

Täter 2.) - Männlich - Ca. 180 cm groß, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Schwarze Ober- und Unterbekleidung, - Schwarzer Rucksack "Roadsign Australia" - Weiße Apple Airpods.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell