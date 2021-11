Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- versuchter Einbruch in Nagelstudio

Am Montag, den 08.November 2021, gegen 03.25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Nagelstudio an der Barßeler Straße einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 10.November 2021, gegen 15.18 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Böseler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Saterland- Fahren unter Drogen,-und Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 10.November 2021, gegen 21.50 Uhr, befuhr eine 25-Jähriger aus Ostrhauderfehn mit seinem PKW die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 09.November 2021, gegen 15.54 Uhr, befuhr eine 77-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Scharrel kommend in Richtung Ramsloh. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihr mit einem LKW und Anhänger (keine nähere Beschreibung vorhanden) entgegen und geriet dabei auf ihre Fahrbahn. Die 77-jährige musste nach rechts ausweichen und touchierte dabei den Außenspiegel eines geparkten PKW. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.November 2021, gegen 10.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen einen geparkten PKW, Mercedes, weiß, und setzte seine Fahrt fort. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 10.November 2021, gegen 15.40 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Barßeler mit seinem PKW aus der Parklücke einer Bäckerei an der Oldenburger Straße. Hierbei übersah er eine 88-jährige Fußgängerin aus Barßel, die hinter seinem PKW entlangging und stieß mit dieser zusammen. Die 88-jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 10.November 2021, gegen 19.00 Uhr, befuhr eine 32-Jährige aus Hatten mit ihrem PKW die Friesoyther Straße und musste verkehrsbedingt halten. Eine 74-Jährige aus Bösel, die sich mit ihrem PKW dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

