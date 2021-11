Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen OT Wachtum - Diebstahl von Treckerzubehör

In der Zeit zwischen Dienstag, 09. November 2021, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 10. November 2021, 06.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Garener Straße von einem auf einem Feld beim dortigen Windpark abgestellten grünen Traktor JOHN DEERE 6215R eines 50-Jährigen aus Drensteinfurt einen grünen Oberlenker sowie zwei orangefarbene Rundumleuchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 10. November 2021, wurde um 18.15 Uhr in Garrel auf der Pfarrer-Landgraf-Straße ein 16-Jähriger auf einem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h festgestellt, welches nicht gedrosselt war. Der Jugendliche verdeckte bei Sichtkontakt des Funkstreifenwagens zunächst das Kennzeichen seines KKR mit den Händen und entzog sich der Kontrolle durch Flucht in Richtung Am Sportplatz entziehen. Er konnte auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Hinterm Esch angetroffen werden. Der Jugendliche konnte den Beamten lediglich seinen Bundespersonalausweis vorlegen. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde an seine Eltern übergeben.

Höltinghausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11. November 2021, wurde um 02.55 Uhr auf der Hauptstraße ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Halen kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 10. November 2021, sollte gegen 11.45 Uhr ein 28-Jähriger aus Cappeln auf der Fritz-Reuter-Straße kontrolliert werden. Er versuchte, sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der 28-Jährige räumte vorausgegangenen Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Mittwoch, 10. November 2021, gegen 18.00 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel auf der Höltinghauser Straße festgestellt, welcher an seinem Fahrzeug unzulässige blaufarbene Tagfahrlichter angebracht hatte. Dies hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

18.30 Uhr, wurde auf der Bether Dorfstraße ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg festgestellt, der an seinem PKW bauartliche Veränderungen in Form von Zubehörfelgen vorgenommen hatte. Da er den Beamten die hierfür erforderliche Änderungsabnahme durch einen Sachverständigen nicht vorlegen konnte, wurde ihm wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 10. November 2021, kam es gegen 07.50 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 63-jährige Frau aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Pkw die Taubenstraße und beabsichtigte, an der Kreuzung Sevelter Straße diese geradeaus in Richtung Adlerstraße zu überqueren. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Cappelb befuhr zur gleichen Zeit den rechtsseitigen Radweg entlang der Sevelter Straße in Richtung Norden. Die 63-Jährige übersah den querenden und bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Unfall mit Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt.

