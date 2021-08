Polizei Paderborn

POL-PB: Kleingarten-Vereinshaus und Auto brennen

Paderborn (ots)

(mb) Nach zwei nächtlichen Bränden im Balhorner Feld und am Oberes Feld ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

In der Nacht zu Montag (23.08.2021) wurde kurz nach Mitternacht ein Feuer in der Kleingartenanlage am Balhorner Feld gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen brannte das Vereinsheim der Kleingärtner bereits lichterloh. Das Gebäude wurde völlig zerstört. Mit Ende der Löscharbeiten ging gegen 02.55 Uhr erneut ein Feueralarm ein. Diesmal brannte ein Auto auf einem kleinen Parkplatz am Oberes Feld. Der abgemeldete Fiat wurde durch das Feuer total beschädigt. Die Brandorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang besteht.

Wegen der mutmaßlichen Brandstiftungen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell