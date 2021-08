Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Sturz mit Pedelec

Büren-Ahden (ots)

(mb) Am Sonntagnachmittag hat eine Seniorin beim Sturz mit ihrem Elektrofahrrad schwere Verletzungen erlitten.

Die 74-jährige Frau radelte gegen 16.40 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann in der Feldflur am Flughafen. In einem Waldstück auf der Straße Striepen geriet sie nach rechts an die Asphaltkante und stürzte. Die Frau zog ich schwere Verletzungen zu. Ihr Fahrradhelm, der einen deutlichen Sturzschaden aufwies, verhinderte vermutlich schlimme Kopfverletzungen. Ein Autofahrer hielt an und leistete Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell