Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines PKW

Am Dienstag, 09. November 2021, um 14.15 Uhr, geriet in der Elbestraße aus bislang ungeklärter Ursache ein zur Entsorgung bestimmter PKW in Brand. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stand der PKW bereits in Vollbrand. 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, dem 09. November 2021, gegen 05.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B401 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 36-jähriger Mann aus Papenburg befuhr mit seinem PKW die B401 aus Papenburg kommend in Richtung Friesoythe. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer eines weißen LKW mit dunklem Streifen am Kühlergrill kam ihm im Streckenverlauf entgegen. Er kam von seinem Fahrstreifen ab und befand sich bereits zur Hälfte auf dem Fahrstreifen des 36-Jährigen, sodass dieser nach rechts ausweichen muss, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch schrammte sein PKW an der Leitplanke entlang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 05. November 2021, 21.40 Uhr, und Samstag, 06. November 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße die Plexiglasscheibe eines Einkaufswagenunterstandes eines dortigen Verbrauchermarktes. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell