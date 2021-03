Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Hoppenberg

Einbruch misslang

Coesfeld (ots)

Am Samstag(20.03.2021) zwischen 11.45 Uhr und 18.00 Uhr versuchten bislang unbekannten Täter in die auf dem Hoppenberg in Ascheberg im Erdgeschoss befindliche Wohnung einer 62-jährigen Frau aus Ascheberg einzudringen. Die Täter versuchten sowohl die Terassentür als auch die zum Garten liegenden Fenster aufzuhebeln. Dies misslang und sie gelangten nicht ins Innere der Wohnung.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

