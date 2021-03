Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt/ Klimakundgebung verläuft störungsfrei

Coesfeld (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief die Kundgebung des "Umwelt- und Klimabündnisses Dülmen" am Freitag (19.03.21) störungsfrei. Rund 80 Teilnehmer waren es in der Spitze. Nach dem Auftakt am Charleville-Mezieres-Platz liefen diese über die Münsterstraße, Lüdinghauser Straße und die Markstraße zum Rathaus. Weil die Polizei aus diesem Grund vorübergehend Straßen im Innenstadtbereich sperrte, kam es zu einzelnen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach einer Abschlusskundgebung am Rathaus endete die Versammlung gegen 16 Uhr. Das Ordnungsamt meldete keine Verstöße gegen die im Vorfeld festgelegten Hygienevorschriften.

