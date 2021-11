Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - versuchter Betrug durch Phishing

Am Dienstag, 09. November 2021, um 12.06 Uhr, wurde ein 72-jähriger Mann aus Barßel mit einer durch unbekannte Täter gefälschten E-Mail seiner Hausbank dazu aufgefordert, auf seinem Computer ein vermeintlich neues Sicherheitsverfahren für das Online-Banking zu installieren. In dieser E-Mail war ein Link enthalten, über welchen er sich auf dieser neuen Plattform anmelden sollte, damit ihm ein neuer persönlicher Berater zugewiesen werden kann, der ihn in das neue Online-Banking einweist. Der 72-Jährige erkannte diese offensichtliche Betrugsmasche und erstatte Anzeige bei der Polizei in Barßel.

Bei dieser Betrugsmasche handelt es sich um sog. Phishing. Die Versender dieser Phishing-Mails fordern - wie in diesem konkreten Fall - den Empfänger dazu auf, sich über einen Button neu anzumelden, um anschließend über einen Berater der Bank in das neue Online-Banking eingewiesen zu werden. Ziel dieser täuschend echt aussehenden E-Mails ist es, an persönliche Daten der Empfänger zu gelangen, um diese dann widerrechtlich einsetzen zu können. Die Polizei rät dringend dazu, Links oder Buttons dieser unaufgefordert erhaltenen E-Mails keinesfalls anzuklicken. Seriöse Geldinstitute werden Sie niemals telefonisch oder per E-Mail nach Ihren vertraulichen Daten fragen bzw. Sie auffordern, Ihre Daten auf diesem Wege zu aktualisieren! Nehmen Sie im Zweifelsfall direkt Kontakt zu Ihrer Hausbank auf!

Über den Link www.polizei-prävention.de bzw. www.polizei-beratung.de können sich Interessierte im Ratgeber Internetkriminalität des Landeskriminalamtes Niedersachen bzw. der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes umfänglich informieren.

