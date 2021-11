Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Leichtverletzte Radfahrerin nach Zusammentreffen mit Hund

Warendorf (ots)

Eine leichtverletzte Frau und ein verletzter Hund sind das Resultat einer Gassirunde am Samstagabend (27.11.2021, 19.20 Uhr) in Everswinkel.

Eine 47-jährige Everswinklerin fuhr mit ihrem Fahrrad und einem Hund an der Leine auf der Straße Versmar, um nach links in eine Einmündung abzubiegen. Zeitgleich spazierte eine 42-jährige Everswinklerin mit ihrem Hund an derselben Kreuzung.

Aus noch unklarer Ursache, riss sich der Hund der 42-Jährigen los und stieß gegen das Fahrrad der Radlerin. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Die beiden Hunde gerieten aneinander und konnten erst durch eine weitere Zeugin getrennt werden.

Die 47-jährige Everswinklerin auf dem Fahrrad und ihr Hund wurden leicht verletzt.

