Friesoythe - versuchter Einbruch in Neubau

Zwischen Sonntag, den 28.März 2021, gegen 20.00 Uhr und Montag, den 29.März 2021, um 09.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Geräteschuppen eines Einfamilienhauses an der Edammer Straße einzudringen. Nachdem dies nicht gelang entwendeten sie vom Grundstück des Geschädigten eine Rüttelplatte und Kupferschrott. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 26.März 2021, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Europastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,-/Ausparken einen dort geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Beim verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Porsche gehandelt haben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

