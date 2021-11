Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zwei Schwerverletzte durch Alleinunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall sind am Samstagmorgen (27.11.2021, 00.20 Uhr) zwei junge Männer in Oelde-Stromberg schwer verletzt worden.

Ein 21-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück war in seinem Auto auf dem Wirtschaftsweg Nottbeck unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, schleuderte in einen Straßengraben und anschließend zurück auf die Straße.

Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen und seinen 19-jährigen Beifahrer aus Rheda-Wiedenbrück schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell