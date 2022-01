Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Montag (17.01.) kam es am Kreisverkehr an der Bach- beziehungsweise Hauptstraße in Korschenbroich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Gegen 17:55 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem VW Beetle die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei bemerkte sie nach ersten Erkenntnissen einen 14-jährigen Radfahrer zu spät, der von links über den Kreisverkehr kommend in Richtung Bachstraße (Fahrtrichtung Scherfhausen) fuhr. Sie konnte trotz Bremsmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Jugendliche stürzte und wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell