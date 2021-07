Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, K 72 (ots)

Am Mi., 07.07.2021, gegen 08:29 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Mercedes-Sprinter die K72 aus Wissen kommend in Fahrtrichtung Elkhausen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer die Straße mit seinem Linienbus in die Gegenrichtung. In Fahrtrichtung Wissen gesehen im Bereich einer Rechtskurve kollidierten beide Fahrzeuge im Scheitelpunkt der Kurve. Der 36-Jährige wich mit seinem Fahrzeug so weit als möglich noch auf den mittels Bordsteinen getrennten Grünstreifen einer direkt angrenzenden Felswand aus, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Auch der Busfahrer fuhr soweit wie möglich nach rechts von der geteerten Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell