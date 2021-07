Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verwirrte Frau

Linz (Rhein) (ots)

Am Nachmittag des Di., 06.07.21 teilt ein besorgter Mann mit, dass er eine offensichtlich verwirrte Frau in Linz, Fähranleger angetroffen habe. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es sich hier um eine 83 jährige Frau handelt, die -wie sich später heraus stellte- demenzkrank ist. Die Frau wusste nicht mehr wo Sie wohnt, eine Befragung gestaltete sich schwierig. Bei Inaugenscheinnahme der mitgeführten Sachen, fand sich genau für diese Fälle eine erklärender Zettel in der Handtasche. Hierauf waren die Umstände zur Person, sowie Namen und Wohnort festgehalten. Sie wohnt in einem Altenheim in Linz. Die Polizeibeamten konnten die Dame so wohlbehalten und sicher dorthin zurück bringen.

