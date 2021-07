Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Datzeroth (ots)

Am Dienstag befuhr ein PKW Fahrer gegen 17:00 Uhr die Landesstraße 255 aus Niederbreitbach kommend in Richtung Neuwied. Ca. 500m hinter der Ortslage Datzeroth kam ihm ein Motorradfahrer aus Richtung Neuwied teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der PKW Fahrer ruckartig nach rechts ausweichen und touchierte dabei die Schutzplanke. Hierbei entstand ein Schaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

