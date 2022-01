Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstähle in Neuss und Grevenbroich - Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Freitag (14.01.) geriet eine 18-jährige Neusserin ins Visier von Taschendieben. Sie hielt sich gegen 16:40 Uhr mit Angehörigen in einem Geschäft an der Niederstraße auf, als sie bemerkte, dass ein ihr unbekannter Mann mehrfach in ihrer Nähe stand und ihr einmal auch etwas näher gekommen war. Im Nachhinein stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon, das sich zuvor in ihrer Jackentasche befunden hatte, entwendet worden war. Sie erstattete Anzeige. Der unbekannte Mann soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er trug zudem eine Maske.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat 21 übernommen.

Auch in Grevenbroich waren am Freitag Taschendiebe unterwegs. Gegen 12:30 Uhr hob eine 79-Jährige in einer Bank an der Bahnstraße Geld ab und machte sich auf den Weg zu zwei weiteren Ladengeschäften an der Bahnstraße und an der Breitestraße. Dort bemerkte sie jedes Mal, dass sich ein ihr unbekannter Mann und eine Frau in ihrer Nähe aufhielten. Schließlich sprachen sie - mittlerweile zu dritt - die Seniorin an und wollten von ihr wissen, wo sich ein Augenarzt befinde. Als sie ihnen diese Frage nicht beantworten konnte, entfernten sich das Trio wieder. Die Grevenbroicherin stellte daraufhin das Fehlen ihrer Stofftasche fest, die sie in ihren Rollator gelegt hatte. Sie erstattete Anzeige. Die drei Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dabei von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare und trug eine Mütze und einen schwarzen Mantel. Eine der beiden Begleiterinnen soll ebenfalls etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Sie war schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Sie trug einen dunklen Mantel sowie eine schwarze Pudelmütze. Ihre Haare waren blond und sie hatte ein gelbes Tuch an. Die zweite Frau soll sich etwa im gleichen Alter befunden haben wie die anderen beiden.

Am Samstag (15.01.), gegen 16:40 Uhr, bezahlte eine 78-Jährige ihren Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Hammerwerk" und machte sich mit ihrem Rollator auf den Heimweg. Kurze Zeit darauf musste sie bereits den Verlust ihrer Brieftasche feststellen. Auch sie erstattete Anzeige.

In den beiden Grevenbroicher Fällen hat das Kriminalkommissariat 24 die Ermittlungen übernommen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den jeweiligen Kriminalkommissariaten unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell