POL-NE: Taschendiebstahl nach Streit - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.01.), gegen 4 Uhr, hielt sich ein 32-Jähriger mit einer Freundin an der Niederstraße in Neuss auf. Es kam zwischenzeitlich zu einem verbalen Streit mit drei unbekannten jungen Männern. Der 32-Jährige begleitete anschließend die Freundin zu einem Taxi. Dort fiel ihm auf, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in seiner Hosentasche befand. Er erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

